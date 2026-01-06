新たな命の誕生を感じ取ったのか。元AKB48の西野未姫が1月4日、「スナックさざなみ」に生出演し、長女の異変を明かした。【映像】西野未姫、妊娠に娘が気付いた？この日、西野はSNSで第2子の妊娠を発表した。冒頭、進行役が「投稿を見たよ。おめでとう！」と祝福。西野は「ありがとうございます」と頭を下げ、「すごいよ。だって、ずっとここで妊婦、産んで、妊婦、産んでってずっとしてるよ、（スナック）さざなみで」と笑っ