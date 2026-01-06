気象台は、午前10時52分に、なだれ注意報を庄原市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・庄原市に発表（雪崩注意報） 6日10:52時点南部では、7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、7日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■庄原市□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意