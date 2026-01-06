気象庁によりますと、午前10時18分ごろ、中国地方で最大震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は島根県東部で深さは10キロ、マグニチュードは6.2と推定されています。最大震度の5強を観測したのは、鳥取県西部と島根県東部です。【映像】各地の震度鳥取県中部や島根県西部や島根県隠岐や岡山県北部と西部などで震度4を観測しています。このほか、広い地域で揺れを観測しています。こ