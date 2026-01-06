JR四国によりますと、島根県東部で発生した地震の影響で、四国管内の複数の線区で列車の運転を見合わせているということです。（午前10時38分現在） また、列車に運休や行先の変更、編成変更が発生する可能性があるほか、この影響で、乗り換えができない場合もあるということです。 なお、以下の線区は運転しているということです。〇徳島線（徳島駅～阿波池田駅間）〇高徳線（高松駅～徳島駅間） JR四国では最新の