IntelがAI PC向けプロセッサー「Core Ultra シリーズ 3(Panther Lake)」を日本時間の2026年1月6日に発表しました。Core Ultra シリーズ 3はIntel 18Aプロセスで製造されており、新ラインナップとして「Core Ultra X9」「Core Ultra X7」の追加も発表されています。CES 2026: インテル、Intel 18Aプロセス技術を初めて採用した インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーを発表 - Newsroomhttps://newsroom.intel.c