「欲張ってはいけない」「身の丈にあった生活をしなければ」と自分に言い聞かせてしまう人は少なくない。けれど本当は、何かを欲しいと思える気持ちこそが、働く力の源なのではないだろうか。本稿では“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から「生きることの原動力」についてのエッセイを抜粋・再編集して取り上げる。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「やりたい