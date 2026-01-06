◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）ルートサーティーン（牡３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父イスラボニータ）の巻き返しに期待する。前走の京王杯２歳Ｓは５着だったが、４頭横並びのゴールで２着とは首＋鼻＋頭差。１４００メートルでもハナに行けるスピードを見せ、緩い流れでもしっかりと折り合う収穫の多い内容だった。昨年７月のデビューから４戦を戦って、着実に力をつけている。