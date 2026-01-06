２、３日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）では、各チームの次代を担う下級生も躍動した。４区で大型ルーキーが留学生の持つ区間記録に迫れば、最終１０区では１年目は苦しんだ２年生が好走を見せ、優勝のゴールテープを切った。次回以降の活躍も期待されるスター候補を紹介する。先輩・鶴川正也の言葉を胸に青山学院大１０区の折田壮太（２年）は挫折を乗り越え、やっと晴れ舞台に