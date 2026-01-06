保守系の青年団体「ターニング・ポイントUSA」のイベントで講演するバンス副大統領＝2025年12月、米アリゾナ州フェニックス/Caylo Seals/Getty Images（CNN）米国のバンス副大統領のオハイオ州の自宅で物的損害を引き起こした事件を巡り、当局は5日、男1人を拘束したと明らかにした。事件について捜査が進められている。シークレットサービス（大統領警護隊）と副大統領の報道官によると、事件当時、バンス氏の家族は不在だった。