６日のＮＨＫ「あさイチ」で、昨年大みそかの紅白歌合戦で司会を務めた鈴木奈穂子アナウンサーの奮闘ぶりが、昨年１月に続いて放送された。鈴木アナは昨年、一昨年と２年連続で紅白の司会陣に名を連ねた。博多大吉から「２度目の紅白の司会お疲れ様でした」と労われた鈴木アナ。「あさイチ」の密着取材で、大みそかの当日午前のリハーサルから、前説、本番のステージ進行、放送終了後の観客へのあいさつまで、秒刻みで動く仕事