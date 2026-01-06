2026年の年頭にあたり、Tenable Network Security Japan カントリーマネージャー 貴島直也氏は年頭所感として、以下を発表した。○AIを原動力に、サイバーエクスポージャー管理を推進する年に明けましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。○2025年のTenable2025年は、当社の戦略的ビジョンを主要な業界アナリストの皆さまに評価いただき、実り多い年となりました。特に 2025年ガートナー