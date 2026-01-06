2026年の年頭にあたり、NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。私たちはいま、これまで前提としてきた常識や産業構造そのものが、急速に書き換えられていく時代に立っています。昨年は、生成AIをはじめとする技術革新が社会や産業構造に大きな変化をもたらし、NTTドコモグループを取り巻く事業環境も、かつてないスピードで変化しました。コンシューマ市場では