日本で急逝した女優の妻を見送った歌手ク・ジュンヨプの近況が伝えられた。【写真】日本で急逝、スーさん生前最後の姿故バービィー・スー（徐熙媛）さんが眠る墓所を毎日のように訪れ、変わらぬ哀悼を続けているという。最近、台湾のあるファンがオンラインコミュニティを通じて、1月3日（現地時間）に台湾の金宝山墓園を訪れた際、ク・ジュンヨプを目撃したと明かした。そのファンは早朝に公共交通機関を利用して墓園を訪れ、供養