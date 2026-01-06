【モデルプレス＝2026/01/06】Snow Manの佐久間大介が、1月10日より放映される「メルカリ」の新テレビCM「ミニメル登場」篇に出演。一人二役を演じている。【写真】“叔父”Snow Manメンバー、姪っ子たちと密着◆佐久間大介「メルカリ」新CM出演撮影現場では、佐久間のチャーミングでプロフェッショナルな一面が垣間見え、ハードな撮影が続く場面でもエンターテイナーとしての才能が光ったそう。押し入れの中で、体育座りの姿勢を