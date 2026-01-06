同社初のAIグラス「MemoMind」 プロジェクターを手掛けるXGIMIは、CES 2026において、新たなAIハードウェアブランド「MemoMind」を発表。同社初のAIグラス「MemoMind」を披露した。全3シリーズを用意。まもなく予約受付を開始予定で、「Memo One」の価格はおよそ599ドルを予定している。 「Memo One」は、シリーズで最も機能が充実したモデル。内蔵スピーカーとデュアルアイディスプレ