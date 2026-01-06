北朝鮮軍の記念館建設現場を訪れ、フォークリフトを運転する金正恩朝鮮労働党総書記＝5日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは6日、ウクライナに侵攻するロシアを支援するために派遣された北朝鮮軍を巡り、功績をたたえる記念館の建設現場を金正恩朝鮮労働党総書記が5日に視察したと報じた。記念館は平壌に建設中で、金氏が自らフォークリフトを運転し、党幹部や娘と植樹した。ロ朝関係を重視する金氏は