先ほど島根県東部を震源として午前10時18分ごろに発生した地震で、長周期地震動の階級4が鳥取県境港市東本町で観測されました。この「階級」は、長周期地震動による揺れの大きさを示すもので、「震度」とは異なります。階級3・4が観測されたエリアでは、地上と比較して高層ビルの高層階などで大きく揺れた可能性があります。長周期地震動は、周期の長いゆっく