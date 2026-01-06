µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶Æü¸áÁ°£±£°»þ£³£·Ê¬¤´¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï£±£°¥­¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï£µ¡¥£´¤È¿äÄê¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·¡£¿ÌÅÙ£´¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ»Ò»Ô¡¢¶­¹Á»Ô¡¢ÅòÍüÉÍÄ®¡¢ËÌ±ÉÄ®¡¢ÆüµÈÄÅÂ¼¡¢Ä»¼èÆîÉôÄ®¡¢ÇìæÍÄ®¡¢ÆüÆîÄ®¡¢Ä»¼èÆüÌîÄ®¡¢¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¡£¿ÌÅÙ£³¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¿¼ÕÌîÄ®¡¢Ë­²¬»Ô¡¢Ä»¼è»Ô¡¢ÁÒµÈ»Ô¡¢¶×±ºÄ®¡¢Âç»³Ä®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢½Ð±À»Ô¡¢±×ÅÄ»Ô¡¢ÂçÅÄ»Ô¡¢