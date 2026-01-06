お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）が5日、トリオのYouTube生配信で、元日にニュースサイトが一斉に報じた元AKB48の柏木由紀（34）との年内結婚報道について言及した。2人は24年9月に週刊誌報道で交際が発覚。昨年8月に行われた、すがちゃんのバースデー単独ライブ後の打ち上げに柏木が参加し、その後柏木の自宅に2人で向かう姿が写真付きで捉えられていた。当時週刊誌記者の直撃取材にすがちゃんは、柏木