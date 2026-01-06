三重県菰野町の役場では、5日から、来庁者に窓口への案内などをする「AIアバター」の運用が始まりました。菰野町の職員がデザインした制服に身を包み、英語や中国語など4カ国語に対応した「AIさくらさん」。音声やタッチパネルで質問に回答する総合案内の役割を担い、役場を訪れた人たちが興味津々で活用していました。訪れた人は「初めての方でもわかりやすくていいと思う」などと話していました。菰野町ではAIを活用し、2月から