ÄÅ»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï5Æü¡¢»Å»ö»Ï¤á¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÅ»Ô¤ÎÁ°ÍÕÂÙ¹¬»ÔÄ¹¤¬¿·¤·¤¤1Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅ»Ô¤Î»Å»ö»Ï¤á¼°¤Ë¤Ï´´Éô¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÍÕ»ÔÄ¹¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¡×¡¢ÄÅ±ØÁ°¹­¾ì¤ÎºÆÊÔ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÅÔ»Ô¤ÎÌ¤Íè¡×¡¢ËÉºÒÎÏ¤Î¶¯²½¤äÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶­À°È÷¤Ê¤É¹Ô¤¦¡Ö°Â¿´¤ÎÌ¤Íè¡×¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤È¤·10»ÔÄ®Â¼¤Î¹çÊ»¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë