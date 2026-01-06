2025Ç¯4·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î³ÝÀî´Ê°×ºÛÈ½½ê¤¬È³¶â70Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÇÐÍ¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î23ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢1·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹­Ëö¤µ¤ó¤ËÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¹­Ëö¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î¡¢²á¼º±¿Å¾