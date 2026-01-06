6Æü¸áÁ°10»þ37Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.4¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÅòÍüÉÍÄ®¡¢ËÌ±ÉÄ®¡¢ÊÆ»Ò»Ô¡¢¶­¹Á»Ô¡¢ÆüµÈÄÅÂ¼¡¢Ä»¼èÆî