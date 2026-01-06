枝野幸男立憲民主党衆院議員が６日までにＸに、野田佳彦同党代表の発言に疑問を呈した。枝野氏は、野田氏が５日に党本部で行われた会合で「媚中派の最高顧問もいる」と述べたとする報道を引用し、「野田代表の『媚中派の最高顧問』という発言は、最高顧問が私一人である以上、私を指した発言になるかと思われますが、代表の勘違いか言い間違えと思われます」と指摘した。枝野氏は「私は、長年にわたり、故李登輝総統をはじめ