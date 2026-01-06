6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】【地震情報】鳥取・島根で最大震度5強 愛知･岐阜･三重でも震度2観測 震源の深さは約10km マグニチュード6.2と推定 気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度5強を観測したのは、鳥