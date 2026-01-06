俳優の玉木宏（４５）が６日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、刺激を受けた俳優について語った。同局の軽部真一アナウンサーからのインタビューで「２０代はどういう時代だった？」と質問された玉木は、「２０代はひたすら、がむしゃらに生きた時代。有名になりたい、知名度を上げる。たくさんいろんな作品の、いいポジションで出演したいという」と回顧。野心がたぎっていたか問わ