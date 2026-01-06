£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¼è°ú²¼Íî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÀÐÌý²Á³Ê²¼¤¬¤ë¤È³Î¿® Åìµþ»þ´Ö10:10¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á58.12¡Ê-0.20-0.34%¡Ë NY¸¶Ìý¤Ï»þ´Ö³°¤Ç²¼Íî¡£ÊÆ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤­¤Î¤¦ÂçÉý¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»þ´Ö³°¤Ç¤Ï¤ä¤ä²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌýÈ÷Ãß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÐÌý²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£