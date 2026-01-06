Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È1¥É¥ë¡á7.0173¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ-0.0057¡Ë ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Î¿ä°Ü 26/01/057.0230 25/12/317.0288 25/12/307.0348 25/12/297.0331 25/12/267.0358