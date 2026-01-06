２日、上海市黄浦区馬当路にある大韓民国臨時政府旧跡で記念写真を撮る韓国人観光客。（上海＝新華社記者／黄安蒞）【新華社上海1月6日】中国上海市黄浦区にある大韓民国臨時政府旧跡は年始の連休中、多くの韓国人観光客でにぎわった。中国語と韓国語で刻まれたプレートの前では、写真撮影をする韓国人観光客が整然と列をなしていた。同旧跡の建物は1925年に建設され、現在も中国側によって保存されている。2025年にはお