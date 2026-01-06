エスカレーター事故の現場（右奥）前を通り、スキー場施設の家宅捜索に入る捜査員＝6日午前10時4分、北海道小樽市北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で昨年末、家族で遊びに来ていた保育園児後藤飛向ちゃん（5）＝札幌市＝がエスカレーターに右腕や着衣を巻き込まれ亡くなった事故で、北海道警は6日、業務上過失致死の疑いで、スキー場運営会社「Sasson」の関係先を家宅捜索した。運営会社によると、現場では転倒事故が過去に複