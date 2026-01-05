国内主要百貨店6社（三越伊勢丹、郄島屋、大丸松坂屋百貨店、阪急阪神百貨店、松屋、近鉄百貨店）の2025年12月度の既存店売上高をレポート。各社、冬物衣料やクリスマス・年末商戦の好調などで国内客の売上は伸長した一方、中国政府による「訪日自粛要請」の影響もあり、免税売上を大きく落とす結果に。前年実績を超えたのは、6社中3社のみとなった。 ※売上増減率は各社いずれも速報値を参照。※売上は収益認識基準ではな