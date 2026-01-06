【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、ソールドアウトとなった台北公演をもって、デビュー後初のファンコンサートツアーの華麗なフィナーレを飾った。ステージパフォーマンスはもちろんのこと、ファンとの緊密な交感で埋め尽くされた特別な瞬間となった。 ■BABYMONSTERはこの1年間、単独ツアーだけで44万人の観客を動員 BABYMONSTERは1月2日と3日の両日、