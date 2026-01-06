µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶­¹Á»Ô¡¢Ä»¼èÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ»Ò»Ô¡¢ÆüµÈÄÅÂ¼¡¢Ä»¼èÆîÉôÄ®¡¢ÇìæÍÄ®¡¢ÆüÆîÄ®¡¢±ÀÆî»Ô¡¢¤Þ¤¿»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤â»³¸ý»Ô¡¢Çë»Ô¡¢´ä¹ñ»Ô¡¢Ìø°æ»Ô¡¢¼þÆî»Ô¡¢¼þËÉÂçÅçÄ®¡¢Ê¿À¸Ä®¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å&