女優の郄石あかり（２３）、上坂樹里（２０）が、エイベックス・マネジメント・エージェンシーの所属タレントによる「２０２６新春晴れ着お披露目会」に出席した。郄石は現在放送しているＮＨＫ連続テレビ小説（朝ドラ）「ばけばけ」で主演（ヒロイン・松野トキ役）を務めている。上坂は、次作となる今春スタートの２６年度前期の朝ドラ「風、薫る」で、見上愛とＷ主演を務めることが決まっており、豪華な?朝ドラ