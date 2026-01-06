佐々木大光が主演する舞台『ダッドシューズ2026』が、4月16日より東京・シアター1010ほかにて上演されることが決定した。【写真】佐々木大光主演！舞台『ダッドシューズ2026』キャスト陣をチェックLEGEND STAGEの代表を務める黒谷通生による監修・総監督のもと、劇団ホチキス主宰の米山和仁が脚本・演出を手がけ、2023年に初演された『ダッドシューズ』。“ダッドシューズ”と呼ばれる古臭いデザインのシューズを手に入れた