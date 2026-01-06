【ムーン・オーダーストラト】（北九州市AW11今月末で還暦）ご無沙汰しております、1865・1883と載せて頂いたAW11です。今回は、あの部屋の主…初めて買ったエレキギターの紹介です。公立高校の合格が条件でエレキギターを買ってもらえる約束を親と交わし、受験勉強よりも理想のギターを考える事に専念しました！出発点は22F仕様だったフェルナンデスのストラトでしたが、楽器屋で「パドック1ピース・22F・スモールヘッド」の