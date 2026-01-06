À¾Éð¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤è¤ê¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ä¡¼¼ÖÎ¾¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó FCEV¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÎýÇÏ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ±Ä¶È±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ä¶­ÇÛÎ¸·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤È¡¢¾å¼Á¤Ç²÷Å¬¤Ê¥Ï¥¤¥ä¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ À¾Éð¥Ï¥¤¥ä¡¼¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó FCEV¡×  ±¿¹Ô³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î15ÆüÆ³Æþ±Ä¶È½ê¡§ÎýÇÏ±Ä¶È½êÆ³Æþ¼ÖÎ¾¡§¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó FCEV À¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿Ê¤á