トランプ米政権がベネズエラのマドゥロ大統領を追放し、今後、米国の対ベネズエラ政策を握る首長としてルビオ米国務長官が浮上した。4日（現地時間）のワシントンポスト（WP）はルビオ長官がマドゥロ大統領を逮捕して全世界に衝撃を与えた「確固たる決意」作戦を企画した核心人物だとし、「ルビオ長官はベネズエラ関連政策に関連してトランプ大統領の右腕の役割をしてきた」と報じた。「（トランプ大統領とルビオ長官）2人が実質的