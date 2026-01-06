サンフランシスコ・ジャイアンツのウィリー・アダメズ内野手（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。同僚の李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）と韓国で再会した写真を公開した。アダメズはジャイアンツのバスター・ポージー編成本部長やザック・ミナシアンGMら球団幹部とともに6、7日の両日、韓国を訪問。韓国文化の体験のほか、高校生を対象にした野球クリニックを開く予定となっている。ジャイアンツに所属する韓