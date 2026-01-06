2年前の元日に発生した能登半島地震。いまも各地に爪痕が残る中、藤井貴彦キャスターが被災地を取材しました。更地が広がっている輪島朝市の周辺で「輪島塗」のギャラリーをオープンさせる予定だった人に、復興に向けて動き出す思いを聞きました。■698人が犠牲、2人が行方不明元日。いまだ被害の跡が残る寺に、石川・輪島市の住民たちが集まりました。輪島市民「友達にも旦那さんを亡くした人がいるし。ちょっとでもお悔やみでき