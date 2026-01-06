主な地域震度6日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約11キロ、地震の規模はマグニチュード（M）6.4。津波はなかった。中国電力によると、松江市の島根原発で異常は確認されていない。政府は首相官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置した。鳥取、島根両県では震度5弱や4の揺れが断続的に続いた。気象庁によると、揺れが1往復するのにかかる時