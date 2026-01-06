６日午前１０時１８分頃から３７分頃にかけて、いずれも島根県東部を震源とする最大震度５強〜４の地震が３度、発生した。「外出たら灯籠が崩れていた」…住民らの不安広がる気象庁によると、４段階で示される長周期地震動のうち、最も強い「階級４」（這わないと動くことができない）を鳥取県内で観測した。１８分頃に起きた最初の地震では、松江市や鳥取県境港市などで震度５強を観測。気象庁によると、震源の深さは約１０