気象庁によると、６日午前１０時１８分ごろ、地震があった。震源地は島根県東部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．２と推定。この地震による津波の心配なし。震度５強を観測したのは、境港市、鳥取日野町、江府町、松江市、安来市。震度５弱を観測したのは、米子市、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、雲南市。震度４を観測したのは、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、大山町、浜田市、出雲市、大田市、