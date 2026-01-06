お笑いコンビ、3時のヒロインのゆめっち（31）が、5日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。男性への“肉食”ぶりで共演陣を驚かせた。合コン初体験のぼる塾あんりの様子をモニタリングする企画「おせっかい合コンウオッチング」を放送。あんりのサポート役として出演したゆめっちは「私は合コンしたことなくて」と自身も合コン未経験としつつ、男性への向き合い方については「結構肉食というか、ガツ