こんにちは。ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。よかれと思ってやっているそのメイク、実は逆効果かもしれません。今回はイエベさんがやらないほうがいいメイクのポイントを3つ紹介いたします！【詳細】他の記事はこちら?ふんわり自眉風メイクパウダーやペンシルだけで仕上げるふんわり抜け感のある眉メイクも素敵ですが、イエベさんが自眉の黒さをそのまま残していると垢抜けない印象に。イエベさ