ダイソーで一際お洒落なオーラを放つ「KOKU デザートフォーク＆スプーン」。実はこれ、家庭日用品メーカーの小久保工業所が手掛ける「KOKU kitchenカトラリー」シリーズの商品です。公式サイトでは各214円（税込）で販売されている本格派が、ダイソーなら110円（税込）という約半額の安さ！「100均だから」と侮れない、日本製ならではの品質と使い心地の良さを徹底レポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：KOKU