旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■サクサク正解：シバエビ難易度：★★★☆☆かき揚げの定番食材ですシバエビとは、十脚目クルマエビ科に分類されるエビの一種です。日本の本州中部以南の沿岸部から、朝鮮半島、中国大陸の沿岸部にかけての、内湾や汽水域（淡水と海水が