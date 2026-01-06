前田大然、旗手怜央、山田新を擁するセルティックが現地１月５日、ウィルフリード・ナンシー監督の解任を発表した。スコットランドリーグ４連覇中の強豪は、ブレンダン・ロジャーズ監督が電撃辞任後、マーティン・オニール暫定監督を挟んで、ナンシー監督を迎えたものの、８戦６敗と大失速。直近の宿敵レンジャーズ戦（１−３）での敗戦が決定打となった。 わずか１か月で去ることとなったフランス人指揮官の後任は、ま