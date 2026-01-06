スペイン、ラ・リーガの2026年初戦で、久保建英（レアル・ソシエダ）はマッチMVPに輝いている。昨年12月にセルヒオ・フランシスコ監督が成績不振で解任。暫定監督となったジョン・アンソテギをはさんで新たに就任したペレグリーノ・マタラッツォ監督の初陣を敗北から救った。試合は強豪アトレティコ・マドリードを本拠地に迎えて１−１のドロー。久保は見事なアシストでポルトガル代表ゴンサロ・ゲデスの同点ゴールを演出した