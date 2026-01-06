ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第24回平沼翔太（オリックス）「表紙にしてくださって、ありがとうございました！」平沼翔太で思い出すのは敦賀気比（福井）時代、2015年の選抜前。雑誌の取材に出向いた時だ。その雑誌の１つ前の号で14年の秋季地区大会の結果を掲載しており、その時に表紙になったのが平沼の投げている姿だった。その「お礼」のあとが面白い。「僕が表紙で売れ行きはどうでしたか？」なか